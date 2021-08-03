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03 августа 2021, 16:56

Китайские спортсмены занимают первое место в медальном зачете Олимпийских игр

3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайские спортсмены завоевали сегодня семь наград и по-прежнему возглавляют командный медальный зачет XXXII летних Олимпийских игр в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня китайские атлеты положили в свою копилку 3 золота и 4 серебра. Сейчас у них 69 наград (32, 21, 16). На второй позиции сборная США - 73 (24, 28, 21), третье место занимает Япония - 36 (19, 6, 11). Четвертая строка в медальном списке у команды Австралии - 33 (14, 4, 15), первую пятерку замыкают российские атлеты - 52 (13, 21, 18). Олимпийская сборная Беларуси с золотом Ивана Литвиновича и бронзой Максима Недосекова находится на 49-м месте. На олимпийский пьедестал уже поднимались представители 84 команд из 206 участвующих в Играх.

Всего сегодня было разыграно 26 комплектов олимпийских наград.

Легкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами

1. Карстен Вархольм (Норвегия).

2. Рай Бенджамин (США).

3. Алисон Сантос (Бразилия).

Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину

1. Малайка Михамбо (Германия).

2. Бриттни Риз (США).

3. Эсе Бруме (Нигерия).

Легкая атлетика. Женщины. 800 м

1. Атинг Му (США).

2. Кили Ходжкинсон (Великобритания).

3. Рэйвин Роджерс (США).

Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция).

2. Кристофер Нильсен (США).

3. Тиаго Брас (Бразилия).

Легкая атлетика. Женщины. Метание молота

1. Анита Влодарчик (Польша).

2. Ван Чжэн (Китай).

3. Мальвина Копрон (Польша).

Легкая атлетика. Женщины. 200 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка).

2. Кристин Мбома (Намибия).

3. Габриэль Томас (США).

Бокс. Женщины. До 57 кг

1. Сэна Ириэ (Япония).

2. Нести Петесио (Филиппины).

3. Кэррисс Артингстолл (Великобритания), Ирма Теста (Италия).

Бокс. Мужчины. До 69 кг

1. Роньель Иглесиас (Куба).

2. Пэт Маккормак (Великобритания).

3. Эйдан Уолш (Ирландия), Андрей Замковой (Россия).

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м

1. Лиза Каррингтон (Новая Зеландия).

2. Тереза Портела Ривас (Испания).

3. Эмма Йоргенсен (Дания).

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м

1. Куба.

2. Китай.

3. Германия.

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м

1. Балинт Копас (Венгрия).

2. Адам Варга (Венгрия).

3. Фернандо Пимента (Португалия).

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м

1. Новая Зеландия.

2. Польша.

3. Венгрия.

Парусный спорт. Женщины. 49

1. Бразилия.

2. Германия.

3. Нидерланды.

Парусный спорт. Мужчины. 49

1. Великобритания.

2. Новая Зеландия.

3. Германия.

Парусный спорт. Микст. Накра 17

1. Италия.

2. Великобритания.

3. Германия.

Парусный спорт. Мужчины. Финн

1. Джайлс Скотт (Великобритания).

2. Жомбор Береш (Венгрия).

3. Хоан Кардоне Мендес (Испания).

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м

1. Сийи Се (Китай).

2. Цзунъюань Ван (Китай).

3. Джек Ло (Великобритания).

Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья

1. Цзоу Цзинюань (Китай).

2. Лукас Даузер (Германия).

3. Ферхат Ариджан (Турция).

Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно

1. Чэньчэнь Гуань (Китай).

2. Сицзин Тан (Китай).

3. Симона Байлз (США).

Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина

1. Даики Хасимото (Япония).

2. Тин Србич (Хорватия).

3. Никита Нагорный (Россия).

Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования

1. Германия.

2. Великобритания.

3. США.

Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт

1. Нидерланды.

2. Великобритания.

3. Франция.

Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг

1. Тамаш Лоринц (Венгрия).

2. Акжол Махмудов (Кыргызстан).

3. Шохей Ябику (Япония), Рафиг Гусейнов (Азербайджан).

Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг

1. Муса Евлоев (Россия).

2. Артур Алексанян.

3. Тадеуш Михалик (Польша), Мохаммадхади Сарави (Иран).

Вольная борьба. Женщины. До 68 кг

1. Тамира Менса-Сток (США).

2. Блессинг Оборудуду (Нигерия).

3. Алла Черкасова (Украина), Мээрим Жуманазарова (Кыргызстан).

Тяжелая атлетика. Мужчины. До 109 кг

1. Акбар Джураев (Узбекистан).

2. Симон Мартиросян (Армения).

3. Артур Плесниекс (Латвия).-0-

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