Китайские спортсмены завоевали три золота и возглавили медальный зачет Олимпиады в Токио

24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайские спортсмены сегодня завоевали три золотые медали и возглавили командный зачет XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Всего сегодня было разыграно 11 комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Кроме китайских атлетов на высшую ступень олимпийского пьедестала почета поднимались представители Венгрии, Японии, Республики Корея, Эквадора, Ирана, Таиланда, Косово, Италии.

Пулевая стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м

1. Ян Цянь (Китай).

2. Анастасия Галашина (Россия).

3. Нина Кристен (Швейцария).

Пулевая стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м

1. Джавад Форугхи (Иран).

2. Дамир Микец (Сербия).

3. Пан Вэй (Китай).

Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Групповая гонка

1. Ричард Карапас (Эквадор).

2. Ваут ван Арт (Бельгия).

3. Тадей Погачар (Словения).

Тяжелая атлетика. Женщины. До 49 кг

1. Хоу Чжихуэй (Китай).

2. Чану Мирабаи (Индия).

3. Винди Айса (Индонезия).

Стрельба из лука. Микст. Командное первенство

1. Республика Корея.

2. Нидерланды.

3. Мексика.

Дзюдо. Женщины. До 48 кг

1. Дистрия Красники (Косово).

2. Фуна Тонаки (Япония).

3. Дарья Белодед (Украина), Мунхбатын Уранцэцэг (Монголия).

Дзюдо. Мужчины. До 60 кг

1. Наохиса Такато (Япония).

2. Ян Юн Вэй (Китайский Тайбэй).

3. Лука Мхеидзе (Франция), Елдос Сметов (Казахстан).

Фехтование. Женщины. Шпага

1. Сунь Ивэнь (Китай).

2. Ана Мария Попеску (Румыния).

3. Катрина Лехис (Эстония).

Фехтование. Мужчины. Сабля

1. Арон Силадьи (Венгрия).

2. Луиджи Самеле (Италия).

3. Чон Хван Ким (Республика Корея).

Таэквондо. Женщины. До 49 кг

1. Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд).

2. Адриана Сересо (Испания).

3. Абишаг Семберг (Израиль), Тияна Богданович (Сербия).

Таэквондо. Мужчины. До 58 кг

1. Вито Деллаквила (Италия).

2. Мохамед Джендуби (Тунис).

3. Михаил Артамонов (Россия), Юн Янг (Республика Корея).-0-