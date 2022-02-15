Китайский сноубордист Су Имин выиграл золото Олимпиады в биг-эйре

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Китайский сноубордист Су Имин выиграл золото Олимпийских игр в биг-эйре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победной для китайца оказалась сумма двух прыжков в 182,00 балла - ближайший конкурент отстал более чем на 10 очков. Ранее Су Имин стал серебряным призером Игр-2022 в слоупстайле. Второй результат в биг-эйре показал норвежский спортсмен Монс Ройсланд, бронзовая медаль досталась чемпиону в слоупстайле Максу Парро из Канады.-0-