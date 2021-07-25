Китайский тяжелоатлет Ли Фабин стал олимпийским чемпионом в весе 61 кг

25 июля, Токио, /Корр. БЕЛТА/. Китайский спортсмен Ли Фабин стал олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике, передает корреспондент БЕЛТА.

В состязаниях спортсменов в весовой категории 61 кг китайский тяжелоатлет набрал в сумме двоеборья 313 кг, установив новый олимпийский рекорд. В рывке он поднял штангу весом 141 кг, а в толчке установил олимпийский рекорд - 172 кг. Серебро завоевал индонезиец Эко Юли Ираван - 302 кг (137 - 165), бронзовым призером стал казахстанский спортсмен Игорь Сон - 294 кг (131 - 163).

На Олимпийских играх в Токио турнир по тяжелой атлетике - один из самых медальных. На кону 14 комплектов медалей (по семь в соревнованиях мужчин и женщин). Соревнования будут продолжаться 10 дней. Беларусь в столице Японии представлена двумя спортсменами - Дарьей Наумовой (76 кг) и Евгением Тихонцовым (96 кг).

Соревнования олимпийского турнира по тяжелой атлетике в Токио принимает один из восьми павильонов выставочного центра "Токийский международный форум". Его уникальная конструкция внешне напоминает удлиненную лодку.-0-