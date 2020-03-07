Климович и Сиваков помогли "Оренбургу" победить "Арсенал" в чемпионате России

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Оренбурга" победили тульский "Арсенал" 2:0 в стартовом матче 21-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем поле, оренбургская команда вышла вперед на 14-й минуте, когда Джордже Деспотович воспользовался грубой ошибкой обороны гостей. На 77-й минуте он же оформил свой голевой дубль, установив окончательный результат. Белорусские легионеры "Оренбурга" голкипер Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков провели весь матч. У "Арсенала" белорусы Юрий Ковалев и Валерий Громыко на поле не выходили. Благодаря сегодняшней виктории "Оренбург" набрал 23 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

Также сегодня московское "Динамо" примет на своей арене гостей из "Тамбова". Завтра состоятся еще три встречи 20-го тура: "Рубин" (Казань) - "Крылья Советов" (Самара), "Сочи" - "Урал" (Екатеринбург), "Локомотив" (Москва) - "Ахмат" (Грозный).

Завершится тур 9 марта. Центральным поединком станет встреча между "Ростовом" и московским ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко. Лидер премьер-лиги "Зенит" примет в Санкт-Петербурге "Уфу", а в Москве местный "Спартак" сыграет с "Краснодаром".

Положение в лидирующей группе российского первенства после 20 туров: "Зенит" - 46 очков, "Ростов" - 38, "Краснодар" - 35, ЦСКА - 35, "Локомотив" - 35.-0-