Климович не помог "Оренбургу" обыграть "Ахмат", "Зенит" одолел "Рубин"

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После небольшого перерыва возобновился футбольный чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня футболисты "Оренбурга" с белорусским голкипером Андреем Климовичем в составе проиграли на своем поле грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2. Гости вышли вперед на 36-й минуте, когда Андрес Понсе реализовал пенальти. В середине второго тайма Олег Иванов забил второй мяч в ворота Андрея Климовича, а в компенсированное время Жига Шкофлек отыграл один гол. После 17 проведенных встреч у "Оренбурга" 19 очков и 8-е место в турнирной таблице.

Лидер российской премьер-лиги питерский "Зенит", играя в Казани с местным "Рубином", открыл счет уже на 8-й минуте после точного удара Сердара Азмуна. Во второй половине Евгений Марков восстановил равновесие, а на 79-й минуте лидер гостей Артем Дзюба принес победу "Зениту" - 2:1.

Позже один из претендентов на место в призовой тройке "Ростов" сыграет в гостях у московского "Динамо".

Идущий вторым московский "Локомотив" накануне в Саранске одержал тяжелую победу над "Тамбовом" с результатом 3:2.

Заключительные игры 17-го тура российского первенства состоятся 24 ноября. Московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко примет у себя дома самарские "Крылья Советов". Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сыграет в Туле против местного "Арсенала". В Екатеринбурге футболисты "Урала" с белорусским защитником Денисом Поляковым в составе сыграют с московским "Спартаком", а "Уфа" у себя дома будет соперничать с гостями из "Сочи".

Положение в группе лидеров чемпионата России сейчас таково: "Зенит" - 39 очков (17 матчей), "Локомотив" - 34 (17), "Ростов" - 30 (16), ЦСКА - 30 (16), "Краснодар" - 30 (16). Внизу турнирной таблицы "Сочи" - 13 (16), "Тамбов" - 17 (17), "Рубин" - 17 (17).-0-