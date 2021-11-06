Клуб КХЛ "Салават Юлаев" отправлен на карантин

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч чемпионата КХЛ между "Салаватом Юлаевым" из Уфы и "Трактором" из Челябинска отменен. Клуб из Башкортостана ушел на карантин. Такая информация содержится на официальном сайте Лиги, сообщает БЕЛТА.

Игра должна была пройти 7 ноября.

"В связи с постановлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, хоккейный клуб "Салават Юлаев"изолируется на 7 дней всем составом.

Это связано с лабораторно подтвержденным групповым заболеванием, вызванным вирусом гриппа «А». Заболевшие игроки неоднократно проходили тестирование на коронавирусную инфекцию как методом ПЦР, так и методом анализа на присутствие в организме антигена. По результатам проверок не было выявлено ни одного положительного результата.

Лига приняла решение об отмене матча №319 "Салават Юлаев"– "Трактор", о решениях по данной игре КХЛ объявит дополнительно", – говорится в официальном сообщении.

Ранее стало известно, что игроки уфимской команды заболели после матча с минским "Динамо".-0-