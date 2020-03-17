Клубный чемпионат мира по футболу перенесут с лета 2021 года на неопределенный срок

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение о переносе клубного чемпионата мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Турнир должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае. Предстоящий клубный чемпионат мира состоится в новом формате, число участников должно возрасти с 7 до 24 команд, турнир должен проходить каждые четыре года. Новые даты его проведения на данный момент не определены. ФИФА рассматривает перенос как на более поздний срок в 2021 году, так и на 2022-2023 годы. После консультации с членами континентальных конфедераций и представителями Китайской футбольной ассоциации ФИФА намерена до конца апреля принять решение о новых датах проведения турнира при учете мирового календаря.

Кроме этого, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сегодня принял решение перенести чемпионат Европы на лето 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турниры пройдут с 11 июня по 11 июля, что не позволит провести в ранее запланированные даты чемпионат мира среди клубов.

Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год Планируется, что континентальное первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Также в релизе сообщается о перечислении Всемирной организации здравоохранения $10 млн от ФИФА на борьбу с заболеванием.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимали участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны. Действующим победителем турнира является английский "Ливерпуль".-0-