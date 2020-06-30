Клубный кубок по индор-хоккею среди женщин пройдет в феврале в Нидерландах

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская федерация хоккея на траве (FIH) определилась с местом проведения Кубка клубных команд по индор-хоккею среди женщин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

На этот раз представительный старт пройдет в Алмере (Нидерланды). Турнир будет сыгран 12-14 февраля.

В споре за почетный трофей примут участие хоккеистки "Минска". Столичная дружина попала в группу А вместе с немецким "Дер Альстером", российским "Динамо-Электросталью" и швейцарским клубом "Рот-Вайсс Веттинген".

В группе В за выход в решающую стадию соревнований поспорят "Ларен" из Нидерландов, украинская "Сумчанка", испанский "Комплитенс" и бельгийский "Ватерлоо-Дак".-0-