Коэ о проведении в Минске матча Европа - США: здесь мы чувствуем себя как дома

9 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коэ дал высокую оценку уровню подготовки к проведению в Минске легкоатлетического матча между сборными командами Европы и США. Об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я уверен, что вы как лидер государства, мировой лидер разделите мою точку зрения о том, что спорт помогает строить мосты между нациями. Даже в самые сложные времена. Здесь мы чувствуем себя как дома. Мы очень благодарны за то, что вы позволили нам продемонстрировать все лучшее, что есть у спорта (легкой атлетики. - Прим. БЕЛТА), здесь на протяжении двух дней, которые нас ждут", - сказал Себастьян Коэ.

Он подчеркнул, что была проделана огромная работа по подготовке к матчу. "В том числе и командой Вадима (председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. - Прим. БЕЛТА), которая занималась всеми рабочими моментами здесь", - отметил президент ИААФ.

"Мы сдержали свое слово и организовали эту встречу (легкоатлетический матч. - Прим. БЕЛТА) в Минске. Но в свою очередь хочу поблагодарить и вас за то, что вы сдержали свое слово и демонстрируете свою приверженность в борьбе с допингом, помогаете нам в этом", - добавил Себастьян Коэ.-0-