Коллектив профессионалов позволил волейболистам "Шахтера" защитить титул чемпионов - Головатый

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сплоченный коллектив профессионалов позволил волейболистам "Шахтера" защитить титул чемпионов Беларуси третий сезон подряд. Такое мнение высказал генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый сегодня во время поздравления тренерского штаба, администрации и игроков клуба с очередными золотыми медалями, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чествование команды прошло в спорткомплексе "Шахтоспецстрой". С успехом "Шахтер" приехали поздравить председатель Белорусской федерации волейбола Эдуард Венский и генеральный секретарь БФВ Алла Тетерина, представители МЧС и областного управления спорта.

"Солигорские волейболисты - пример в спорте достойного отношения к порученному делу. Руководство ранее попросило игроков "Шахтера" не опускать поднятую планку, и команда с успехом справляется с этой задачей. В успехах клуба главная заслуга коллектива профессионалов, особенно тренерского штаба. Уверен, волейбольный клуб в предстоящем сезоне ожидают новые вызовы, оттого следить за командой будет еще интереснее", - сказал Иван Головатый.

Волейбольный клуб "Шахтер" третий сезон подряд становится чемпионом Беларуси. Впервые клуб из Минской области поднялся на высшую ступень пьедестала почета в 2017 году, прервав гегемонию минского "Строителя", в активе которого ранее было семь чемпионских титулов подряд. В 2018 и 2019 годах подопечным главного тренера Виктора Бекши удалось защитить титул в противостоянии с минчанами.-0-