Колодинская рассказала, что помешало пройти в финал Олимпиады

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладательница бронзовой олимпийской медали в женской борьбе Ванесса Колодинская рассказала, что помешало добиться лучшего результата. Своими размышлениями она поделилась с журналистами во время встречи белорусских борцов-олимпийцев в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

В схватке за выход в финал против китаянки Цяньюй Пан бобруйчанка буквально на последних секундах потеряла концентрацию. На следующий день в поединке за бронзу в весовой категории 53 кг белорусская спортсменка победила американку Джакарру Гвенишу Винчестер.

"Сложнее всего было собраться психологически. Было обидно, что так произошло, что я потеряла внимание на долю секунды и при всем желании не могла завершить схватку в свою пользу, - рассказала о своем пути к медали спортсменка. - После мне нужно было выплеснуть все эмоции. Я рада, что позволила себе это - наедине с тренером и потом наедине с собой. Близкие мне писали, поддерживали. Это сильно помогало. На следующий день было чуть больше тревожности именно из-за проигрыша. Я рада, что это не помешало мне достигнуть результата".

Как и свойственно профессионалу, Ванесса продолжает анализировать, что помешало выйти в финал. Полагает, что виной всему - посторонняя мысль в ответственный момент, в то время как нужно постоянно концентрироваться на текущем моменте. Спортсменка задумалась, сколько времени осталось до конца схватки.

Девушка также поделилась, каково жить в семье спортсменов-профессионалов. "Можно услышать трезвую, здоровую критику. Это дорогого стоит. В любом случае все хотят поддержать, но только родные и близкие могут сказать, в чем твой минус, и помочь увидеть плюсы. Ты доверяешь таким людям. Да, очень тяжело с такими критиками, но я счастлива, что у меня такая семья", - призналась Ванесса Колодинская.

Спортсменка не ожидала, что ее встретит так много людей. Она очень благодарна болельщикам за поддержку.

Белорусские борцы, призеры Олимпиады в Токио Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов и Ванесса Колодинская прилетели в Минск, где их ждала теплая встреча родных и многочисленных болельщиков.-0-

Фото Павла Орловского