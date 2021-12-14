Колумбиец Лесман Паредес выиграл золото ЧМ по тяжелой атлетике

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колумбиец Лесман Паредес выиграл золото чемпионата мира по тяжелой атлетике в весовой категории 96 кг. Планетарный форум проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сумме двоеборья латиноамериканский спортсмен осилил 400 кг (рывок - 187 кг, толчок - 213 кг). Он же первенствовал в рывке. Серебро завоевал катарец Фарес Эльбах - 394 кг (172 кг, 222 кг). Он также не знал равных в упражнении толчок. Бронзу в двоеборье выиграл Кейдомар Вальенилья из Венесуэлы - 391 кг (177 кг, 214 кг).

Выступавший в данной весовой категории белорусский атлет Петр Асаенок, выходил на помост в группе В и занял 13-е место с результатом 367 кг (165 кг, 202 кг).

Ранее в весовой категории 89 кг белорус Павел Ходасевич не смог завершить соревнования из-за проблем со здоровьем. В упражнении рывок он удержал вес 160 кг, а на второе упражнение уже не вышел. Золото в двоеборье тут выиграл представитель Республики Корея Дон Чжу Ю - 371 кг (167 кг, 204 кг). Узбекский атлет Сарварбек Зафарьонов занял второе место - 371 кг (166 кг, 205 кг). Третья позиция на пьедестале осталась за грузинским спортсменом Ревазом Давитадзе - 370 кг (171 кг, 199 кг).

В стартах женщин категории 71 кг чемпионкой мира стала Мередит Элвин из США - 235 кг (100 кг, 135 кг). Серебро выиграла британка Сара Дэвис - 234 кг (102 кг, 132 кг). Бронза у Джой Эзе из Нигерии - 230 кг (100 кг, 130 кг).

Среди спортсменок весом 76 кг победила Ли Мин Чи из Республики Корея с результатом 244 кг (105 кг, 139 кг). Серебро у американки Марты Энн Роджерс с показателем 243 кг (107 кг, 136 кг). Бронзовым призером стала российская штангистка Яна Сотиева - 242 кг (112 кг, 130 кг).-0-