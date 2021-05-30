Колумбийский велогонщик Эган Берналь выиграл многодневку Джиро д'Италия-2021

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колумбийский велогонщик Эган Берналь выиграл первую в сезоне многодневную гонку серии Гранд-тура "Джиро д'Италия-2021", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время победителя, выступающего за команду Ineos Grenadiers 86 ч. 17 мин. 28 сек. Второе место занял Дамиано Карузо из Италии – отставание от победителя 1 мин. 29 сек. Британец Саймон Йейтс замкнул тройку сильнейших, отстав от представителя южноамериканского континента на 4 мин. 15 сек.

"Джиро д'Италия-2021" началась 8 мая, а завершилась 30 мая. Участники многодневной гонки по дорогам Италии стартовали в Турине, а финишировали в Милане. В итоге велогонщики проехали 3410,9 км.-0-