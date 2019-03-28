Команда "Альянс" из Лельчицкого района стала победителем "Золотой шайбы" в дивизионе Б

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Альянс" из Лельчицкого района стала победителем в старшей возрастной группе (2005-2007 годов рождения) в дивизионе Б республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.

После трех туров финальной стадии, которая завершилась в Жлобине, команда из Гомельской области набрала шесть очков и занимала первое место в турнирной таблице. Решающим матчем за почетный трофей стала встреча с "Орлятами" из Щучинского района. Игра между этими командами завершилась со счетом 2:2. В итоге первое место в "Золотой шайбе" заняли хоккеисты "Альянса", второе место у "Орлят" из Гродненской области, а замкнули тройку призеров "Кадинские львы" из Могилевского района.

По итогам турнира определена символическая пятерка: Никита Хаданенок ("Кадинские львы"), Олег Пятков ("Уникум"), Артем Романчик ("Орлята"), Максим Мозоль ("Уникум"), Даниил Забавка ("Альянс").

Лучшими игроками по амплуа признаны: вратарь - Валерий Косинский ("Альянс"), защитник - Сергей Казаченко ("Альянс"), нападающий - Дмитрий Кузьмицкий ("Кадинские львы"), лучший бомбардир - Николай Карпович ("Орлята").

В дивизионе Б участвуют команды, которые не имеют на территории своих районов крытых ледовых катков.

Организаторами соревнований "Золотая шайба" выступают Министерство спорта и туризма, Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи.-0-