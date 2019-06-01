Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
1 июня 2019, Сб
+21°C
Переменная облачность EUR 2.3384
USD 2.0989
RUB 3.2073
Главное
Александр Лукашенко Беларуси интересен опыт зарубежных стран в сфере конституционного права - Лукашенко
Президент
Лукашенко: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в других странах
Президент
Румас: на пространстве СНГ нужно сформировать полноценную зону свободной торговли
Экономика
II Европейские игры придадут новый импульс развитию спортивного движения в Беларуси - Тетерин
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Новый туристический маршрут для детей открыт в Национальном парке "Припятский"
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Билеты БЖД нельзя будет купить по интернету с вечера 1 июня до полудня 2 июня
14:36 Общество
В Албании произошло землетрясение, 5 человек пострадали
14:30 В мире
Известные футболисты рассказали, за кого будут болеть в финале Лиги чемпионов
14:24 Спорт
Команда "Антигуанский полоз" победила в чемпионате мира по "Футболу для дружбы"
14:01 Спорт
Соболенко и Мертенс вышли в 1/8 финала парного разряда на "Ролан Гаррос"
13:46 Спорт
ФОТОРЕПОРТАЖ: Новый туристический маршрут для детей открыт в Национальном парке "Припятский"
13:24 Регионы
Участники Зеленого марафона в Бресте собрали 20 тыс. евро на сенсорную комнату для детей-инвалидов
13:15 Регионы
В Нижегородской области на заводе прогремели взрывы
12:57 В мире
Итальянские ученые доказали негативное влияние Тwitter на успеваемость студентов
12:55 Технологии
Артем Королек и Владислав Кулеш, выступающие за польский "Виве", сыграют в "Финале четырех" гандбольной Лиги чемпионов
12:28 Спорт
В Логойском районе при пожаре погиб мужчина
12:21 Происшествия
ФОТОФАКТ: Велопробег, посвященный 100-летию образования органов государственного контроля Беларуси, прошел в Минске
12:14 Регионы
В центре Минска появилась скульптура пожарного
12:02 Регионы
Лаборатория генетических биотехнологий открылась в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
11:43 Общество
До +28°С и грозы прогнозируются в Беларуси 2 июня
11:37 Общество
Скрипачка на балконе витебской ратуши исполнит попурри под аккомпанемент стихов о Шагале
11:23 Культура
Сборные Беларуси по баскетболу 3х3 сыграют на турнирах в Монголии
11:10 Спорт
В Беларуси повышается тариф на услуги теплоснабжения для населения
11:02 Экономика
Участников из 7 стран собрал праздник "Браславские зарницы"
10:40 Культура
День Швеции проходит в Верхнем городе в Минске
10:39 Регионы
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Год малой родины Год малой родины
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Команда "Антигуанский полоз" победила в чемпионате мира по "Футболу для дружбы"

Спорт 01.06.2019 | 14:01
Команда "Антигуанский полоз". Фото организаторов турнира
Команда "Антигуанский полоз". Фото организаторов турнира

1 июня, Мадрид /Корр. БЕЛТА/. Финал чемпионата мира по "Футболу для дружбы" прошел сегодня на знаменитом футбольном поле UEFA Pitch в самом сердце Мадрида - на площади Плаза-Майор, передает корреспондент БЕЛТА.

Команда "Антигуанский полоз" победила "Тасманского дьявола" со счетом 2:1. По итогам двух таймов счет был равным, в связи с чем была назначена серия пенальти.

Единственной футболисткой из Беларуси, команда которой сумела пробиться в плей-офф, а потом сыграть в финале, стала Анна Годинская из ФК "Минск", выступавшая в составе "Тасманского дьявола". Представитель Беларуси впервые достиг такого уровня в чемпионате мира по "Футболу для дружбы", который проводится уже в седьмой раз.

На финальном матче присутствовали знаменитые футболисты Роберто Карлос, Андрей Аршавин, Алексей Смертин, Дмитрий Сычев, Анатолий Тимощук.

Известные футболисты рассказали, за кого будут болеть в финале Лиги чемпионовИзвестные футболисты рассказали, за кого будут болеть в финале Лиги чемпионов
Экс-капитан национальной сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук отметил: "Ливерпуль" мне кажется сильнее. У команды очень хорошие шансы на победу. На каждой позиции играют замечательные футболисты".

Для участия в турнире мальчики и девочки были объединены в 32 команды, в каждой из которой по 6 игроков из разных стран. В рамках экологической инициативы все сборные названы в честь редких и исчезающих видов животных. По итогам жеребьевки белорусские участницы оказались в разных командах: София Метельская - в команде "Саола", Анна Годинская - в "Тасманском дьяволе", Яна Сташкова - в "Скате", а Мелана Суровцева стала тренером "Шиншилл".

Финальные мероприятия седьмого сезона международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" проходят в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В их числе - международный форум и чемпионат мира по "Футболу для дружбы". 1 июня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА - 2019, который пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано".

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За семь сезонов программа объединила более 6 тыс. участников и приобрела свыше 5 млн сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.-0-

Фото Mlyn.by

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
дети, Испания, турнир, футбол
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Афиша выходного дня - АКТУАЛЬНАЯ
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3384 BYN 2.337 BYN 2.34 BYN
USD
2.0989 BYN 2.097 BYN 2.1 BYN
RUB
3.2073 BYN 3.2 BYN 3.215 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: в ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или внесут правки в действующую
Все видео

Фотоновости

Велопробег к 100-летию образования органов госконтроля прошел в Минске
Все фото

Инфографика

1 июня - Международный день защиты детей На 1 января 2019 года в Беларуси проживали 1868 тыс. детей в возрасте до 18 лет.
Вся инфографика
Президент
Во время заседания Лукашенко на саммите ЕАЭС назвал главную задачу текущего дня в развитии союза
Лукашенко назначил Эдгара Мартиросяна судьей Верховного суда
Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью корейских граждан в Венгрии
Политика
Александр Турчин. Фото из архива Турчин обсудил в Казахстане развитие совместных проектов, включая нефтяное соглашение
Перспективы развития белорусско-американского межрегионального сотрудничества обсудили в МИД
Главы правительств стран СНГ подписали в Ашхабаде пакет документов о сотрудничестве
Экономика
Во время зседания Беларусь предлагает связать стратегию экономического развития СНГ с инициативой "Пояс и путь"
В Беларуси повышается тариф на услуги теплоснабжения для населения
Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Происшествия
Фото из архива В Витебске при пожаре в квартире спасены 2 человека
В Логойском районе при пожаре погиб мужчина
В Ивье в ДТП пострадал 13-летний велосипедист
Общество
Владимир Макей Интересы детей находятся в фокусе пристального внимания государственной политики Беларуси - Макей
Билеты БЖД нельзя будет купить по интернету с вечера 1 июня до полудня 2 июня
Лаборатория генетических биотехнологий открылась в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
Регионы
В центре Минска появилась скульптура пожарного
ФОТОРЕПОРТАЖ: Новый туристический маршрут для детей открыт в Национальном парке "Припятский"
Участники Зеленого марафона в Бресте собрали 20 тыс. евро на сенсорную комнату для детей-инвалидов
Технологии
Фото Reuters Итальянские ученые доказали негативное влияние Тwitter на успеваемость студентов
Hyundai разработала двухэтажный электробус
Летающее такси на водороде показали в США
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в мае
Скрипачка на балконе витебской ратуши исполнит попурри под аккомпанемент стихов о Шагале
Участников из 7 стран собрал праздник "Браславские зарницы"
В мире
Фото CNN В США муниципальный служащий застрелил 12 человек
В Албании произошло землетрясение, 5 человек пострадали
В Нижегородской области на заводе прогремели взрывы
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на июнь 2019 года
Австралийка выиграла в лотерею, но игнорировала звонки по этому поводу
Юлия Высоцкая шокировала фанатов размером ноги
Все круглые столы
Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Пресс-центр
Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц Пресс-конференция Ольга Верамей 21 мая Как будет развиваться белорусская строительная отрасль. План мероприятий по реализации Директивы №8 Пресс-конференция Михаил Прокопенко,
Юрий Натычко,
Андрей Илларионов,
Петр Прудников,
Ольга Езапенкова,
Людмила Фокеева 15 мая Подготовка инфраструктуры города Минска к II Европейским играм
Газета 7 дней
Выпускной? КЛАСС!
При параде
Секреты "отца" Штирлица
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия