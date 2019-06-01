Команда "Антигуанский полоз" победила в чемпионате мира по "Футболу для дружбы"

1 июня, Мадрид /Корр. БЕЛТА/. Финал чемпионата мира по "Футболу для дружбы" прошел сегодня на знаменитом футбольном поле UEFA Pitch в самом сердце Мадрида - на площади Плаза-Майор, передает корреспондент БЕЛТА.

Команда "Антигуанский полоз" победила "Тасманского дьявола" со счетом 2:1. По итогам двух таймов счет был равным, в связи с чем была назначена серия пенальти.

Единственной футболисткой из Беларуси, команда которой сумела пробиться в плей-офф, а потом сыграть в финале, стала Анна Годинская из ФК "Минск", выступавшая в составе "Тасманского дьявола". Представитель Беларуси впервые достиг такого уровня в чемпионате мира по "Футболу для дружбы", который проводится уже в седьмой раз.

На финальном матче присутствовали знаменитые футболисты Роберто Карлос, Андрей Аршавин, Алексей Смертин, Дмитрий Сычев, Анатолий Тимощук.

Известные футболисты рассказали, за кого будут болеть в финале Лиги чемпионов Экс-капитан национальной сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук отметил: "Ливерпуль" мне кажется сильнее. У команды очень хорошие шансы на победу. На каждой позиции играют замечательные футболисты".

Для участия в турнире мальчики и девочки были объединены в 32 команды, в каждой из которой по 6 игроков из разных стран. В рамках экологической инициативы все сборные названы в честь редких и исчезающих видов животных. По итогам жеребьевки белорусские участницы оказались в разных командах: София Метельская - в команде "Саола", Анна Годинская - в "Тасманском дьяволе", Яна Сташкова - в "Скате", а Мелана Суровцева стала тренером "Шиншилл".

Финальные мероприятия седьмого сезона международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" проходят в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В их числе - международный форум и чемпионат мира по "Футболу для дружбы". 1 июня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА - 2019, который пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано".

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За семь сезонов программа объединила более 6 тыс. участников и приобрела свыше 5 млн сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.-0-