Команда Беларуси выиграла Кубок Президентского спортивного клуба

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларуси (U-17) выиграла международный турнир по хоккею с шайбой среди юношей "Кубок Президентского спортивного клуба". В заключительном матче состязаний дружина Дмитрия Шульги обыграла россиян (U-16) со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первые минуты матча белорусы пошли вперед и старались действовать с позиции силы. Это принесло свои плоды. Атака сходу "два в два", казалось бы, не станет проблемой для россиян, но Павел Гаврилович смог огорчить Ярослава Кузьменко.

Добившись успеха, команда Дмитрия Шульги продолжала активные действия в зоне российских хоккеистов, сделавших акцент на контратакующих действиях. Они, впрочем, также носили остроту, и несколько моментов, чтобы сравнять счет, у россиян было. Но голкипер Никита Лядник играл безошибочно. Однако и он был бессилен, когда соперникам удался молниеносный переход от обороны к атаке, и Матвей Гридин нашел выверенной передачей Данилу Сысоева, который не промахнулся. Белорусы ответили несколько курьезной шайбой Павла Васютовича, сполна воспользовавшись ошибкой соперников в обороне.

До второго перерыва обе дружины атаковали ворота друг друга, но счет остался прежним.

Третий период не успел стартовать, как белорусской команде удалась голевая атака. Отличился Егор Бориков.

Россияне, стремясь переломить ход встречи, начали силовой прессинг. Однако защита и вратарь белорусов ошибок не допускали, в то же время сумев сделать свое преимущество над соперниками еще более внушительным. Классная комбинация завершилась голом Максима Зенюка, установившего окончательный счет встречи. Именно ему как капитану белорусской команды вручил почетный трофей председатель центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб" Дмитрий Лукашенко.

Что касается остальных позиций в итоговой таблице турнира, то россияне заняли второе место. Третьими завершили старт игроки МТЗ-ЮХЛ. Казахстанские хоккеисты стали четвертыми.

По традиции были определены лучшие игроки в своих амплуа. Сборная Беларуси была отмечена в двух номинациях. Призы получили Никита Лядник (вратарь) и Павел Гаврилович (нападающий). Константин Бирюков из команды МТЗ-ЮХЛ удостоился награды как лучший защитник. Приз как лучшему бомбардиру завоевал россиянин Алексей Донцов.

Кубок Президентского спортивного клуба - первый международный турнир по хоккею, проводимый в Беларуси на традиционной основе. Таким образом, белорусы оформили четвертую викторию в истории состязаний. Также победителями становились сборные России (9 раз) и Латвии (1 раз).

В свое время старт проводился на крытом катке в парке Горького, а сейчас проходит на современной арене, которая принимала матчи чемпионата мира 2014 года.

Организаторами турнира по хоккею с шайбой среди юниорских сборных команд "Кубок Президентского спортивного клуба" выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, культурно-спортивное учреждение "Чижовка-Арена", Минский городской исполнительный комитет и Федерация хоккея Беларуси.-0-