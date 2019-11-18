Команда белоруски Марины Слуцкой стала 2-й на соревнованиях Клубного чемпионата Европы по дзюдо

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда белорусской спортсменки Марины Слуцкой (весовая категория свыше 70 кг) стала второй на соревнованиях Клубного чемпионата Европы по дзюдо, который прошел в Одивелаше (Португалия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Марина Слуцкая выступала за испанский клуб "Валенсия". Команда белоруски шла со счетом 2:2. Марина Слуцкая удушающим приемом выиграла решающий поединок, благодаря чему "Валенсия" вышла в полуфинал. Аналогичная ситуация получилась в борьбе за выход в финал против португальского клуба, где вновь белоруска добыла решающую викторию.
В схватке за золотую медаль испанская команда уступила француженкам (2:3) и заняла второе место. Бронзовые награды на счету румынских и турецких спортсменок.
Участие в турнире приняли 172 атлета из 23 стран.-0-