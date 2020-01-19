19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Дивизиона Боброва победила сборную Дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ со счетом 7:6 (4:3, 2:3, 1:0) после серии буллитов, такая информация содержится на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Основное время матча завершилось вничью 6:6, победный буллит забросил Микко Лехтонен из "Йокерита". В составе дружины Дивизиона Тарасова выступали белорусы: защитник Илья Шинкевич ("Витязь") и Вячеслав Грецкий ("Динамо- Минск").
В споре за бронзу команда Дивизиона Харламова, цвета которого защищали представители Беларуси Ник Бейлен и Кристиан Хенкель по буллитам выиграла у соперников из Дивизиона Чернышева – 9:8 (2:3, 6:5, 1:0). Накануне сборная дивизиона Харламова также выиграла мастер-шоу.
В полуфиналах команда Дивизиона Боброва победила Дивизиона Чернышева (7:4), представители дивизиона Тарасова обыграли Дивизион Харламова (8:6).
Согласно формату Матча звезд КХЛ, сборные Дивизионов играли встречи состоявшие из двух периодов по 10 минут в составах 3 на 3. -0-