Команда Dream Team провела первую тренировку к Минскому полумарафону

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Dream Team провела 17 июня первую тренировку к Минскому полумарафону, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

"В состав команды вошли белорусские спортсмены, бизнесмены, чиновники и другие известные люди, которые в своем плотном рабочем графике находят время на бег, спорт и здоровый образ жизни. В этом году, а он, отметим, шестой по счету, когда команда принимает участие в Минском полумарафоне, звездные бегуны будут тренироваться в стенах Национального олимпийского стадиона "Динамо", - отметили в пресс-службе. Участие в подготовке принял и председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. После вступительного слова главы федерации на главных экранах легкоатлетической арены состоялось представление команды Dream Team 2020.

Руководили тренировкой серебряный призер чемпионата Европы по кроссу в смешанной эстафете 4х1,5 км и многократная чемпионка Беларуси в беге на 1500 м, 3000 м и 5000 м Екатерина Корнеенко, а также серебряный и бронзовый призер континентальных форумов по кроссу в смешанной эстафете 4х1,5 км и чемпионка страны в беге на 800 м и 1500 м Ольга Немогай.

Ольга Немогай отметила, что многие были на самоизоляции и проводили тренировки индивидуально. "Тренировочный процесс будет разнообразным и интересным. Предстоит работать на прогресс, на увеличение дистанций, на установление личных рекордов. Атмосфера наших тренировок всегда замечательная, а в стенах стадиона "Динамо" она будет по-особенному спортивной и чемпионской", - отметила она.

Старты Минского полумарафона на 5,5 км, 10,55 км и 21,097 км состоятся 13 сентября. Подать заявку можно на сайте полумарафона. Онлайн-регистрация открыта до 12 сентября или до момента достижения максимального числа участников.

Девиз Минского полумарафона 2020 года - "Бежим вместе!". Планируется, что в забегах примут участие 42 тыс. любителей активного образа жизни. В пресс-службе БФЛА отметили, что из-за пандемии коронавируса людей может быть и меньше, но цель, поставленная организаторами, остается.

В 2019 году Минский полумарафон прошел в пятый раз. Его участниками стали 40 тыс. человек из 68 стран. Победителем у мужчин на самой длинной дистанции стал атлет из Эритреи Берхан Хидру Афеверки, у женщин - белоруска Нина Савина. Полумарафон имеет серебряный лейбл от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Призовой фонд соревнований составляет $60 тыс.-0-