ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 18 июня 2020
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:26 Проект "Безопасный колодец" запустили в Гомельской области Регионы
09:26 Команда Dream Team провела первую тренировку к Минскому полумарафону Спорт
09:22 Число беженцев в мире за 2019 год выросло почти до 80 млн В мире
09:04 ВРЗ и "Витэн" сыграют в матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
09:00 Как Белагропромбанк заботится о своих клиентах и помогает медикам Общество
09:00 Прибалтийская логистическая компания Balti Logistika открывает первый филиал в Минске Общество
08:46 После обращения к помощнику Президента минчанка смогла исправить ошибку при назначении пенсии Регионы
08:36 Ученые подтвердили обитание нового вида летучих мышей в Березинском заповеднике Общество
08:25 Куба откроет 1 июля часть отелей для иностранных туристов В мире
08:11 Молодежный велоквест устроят в Могилеве 28 июня Регионы
08:00 Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия избраны непостоянными членами СБ ООН на 2021-2022 годы В мире
07:53 Более 2 млн цветов украсят Минск ко Дню Независимости Регионы
07:40 В Глубоком откроют памятный знак на месте синагоги Регионы
07:25 Брифинг о ситуации с замором рыбы в водоемах Беларуси пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА Общество
07:24 В Китае за сутки выявлено 28 случаев COVID-19 В мире
07:16 Онлайн-конференция о вступительной кампании - 2020 пройдет сегодня на сайте БЕЛТА Общество
07:09 Народному артисту СССР Юрию Соломину исполняется 85 лет В мире
07:02 Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 18-22 июня Общество
07:00 Лукашенко поздравил народного артиста СССР Юрия Соломина с 85-летием Президент
07:00 Картина дня: кредитные каникулы, полеты в Брюссель и как пройдет "Славянский базар" Общество
00:58 В масштабном ДТП в Индии погибли 10 человек В мире
00:28 Генассамблея ООН проводит самую необычную процедуру голосования В мире
17.06.20
17.06.20 23:59 Землетрясение произошло недалеко от Тонга В мире
17.06.20 22:59 Панама продлевает запрет на международные авиарейсы В мире
17.06.20 22:28 В Twitter появится функция записи голосовых сообщений Технологии
17.06.20 21:46 Специалистов по правовому сопровождению IT-отрасли будут готовить в магистратуре БГУ Общество
17.06.20 21:38 Беларусь и ЕС обсудили подготовку к видеоконференции глав государств и правительств стран "Восточного партнерства" Политика
17.06.20 21:33 Евгений Шикавка стал автором самого эффектного гола 13-го тура чемпионата Беларуси Спорт
17.06.20 21:14 Мультфильм "Лагодны воўк" отобран в программу анимационного фестиваля в Японии Культура
17.06.20 21:01 В Минске легковушка сбила на пешеходном переходе мальчика на электросамокате Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
18 июня 2020, 09:26

Команда Dream Team провела первую тренировку к Минскому полумарафону

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Dream Team провела 17 июня первую тренировку к Минскому полумарафону, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

"В состав команды вошли белорусские спортсмены, бизнесмены, чиновники и другие известные люди, которые в своем плотном рабочем графике находят время на бег, спорт и здоровый образ жизни. В этом году, а он, отметим, шестой по счету, когда команда принимает участие в Минском полумарафоне, звездные бегуны будут тренироваться в стенах Национального олимпийского стадиона "Динамо", - отметили в пресс-службе. Участие в подготовке принял и председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. После вступительного слова главы федерации на главных экранах легкоатлетической арены состоялось представление команды Dream Team 2020.

Руководили тренировкой серебряный призер чемпионата Европы по кроссу в смешанной эстафете 4х1,5 км и многократная чемпионка Беларуси в беге на 1500 м, 3000 м и 5000 м Екатерина Корнеенко, а также серебряный и бронзовый призер континентальных форумов по кроссу в смешанной эстафете 4х1,5 км и чемпионка страны в беге на 800 м и 1500 м Ольга Немогай.

Ольга Немогай отметила, что многие были на самоизоляции и проводили тренировки индивидуально. "Тренировочный процесс будет разнообразным и интересным. Предстоит работать на прогресс, на увеличение дистанций, на установление личных рекордов. Атмосфера наших тренировок всегда замечательная, а в стенах стадиона "Динамо" она будет по-особенному спортивной и чемпионской", - отметила она.

Старты Минского полумарафона на 5,5 км, 10,55 км и 21,097 км состоятся 13 сентября. Подать заявку можно на сайте полумарафона. Онлайн-регистрация открыта до 12 сентября или до момента достижения максимального числа участников.

Девиз Минского полумарафона 2020 года - "Бежим вместе!". Планируется, что в забегах примут участие 42 тыс. любителей активного образа жизни. В пресс-службе БФЛА отметили, что из-за пандемии коронавируса людей может быть и меньше, но цель, поставленная организаторами, остается.

В 2019 году Минский полумарафон прошел в пятый раз. Его участниками стали 40 тыс. человек из 68 стран. Победителем у мужчин на самой длинной дистанции стал атлет из Эритреи Берхан Хидру Афеверки, у женщин - белоруска Нина Савина. Полумарафон имеет серебряный лейбл от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Призовой фонд соревнований составляет $60 тыс.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
легкая атлетика марафон
Новости рубрики Спорт
Фото fcviten.by ВРЗ и "Витэн" сыграют в матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу
Евгений Шикавка наносит голевой удар по воротам "Славии" Евгений Шикавка стал автором самого эффектного гола 13-го тура чемпионата Беларуси
Турецкий Стамбул будет хозяином решающего поединка ЛЧ в 2021-м году. Фото УЕФА УЕФА уточнил места проведения финалов клубных турниров
Фото УЕФА Квалификации футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы нового сезона будут состоять из одного матча
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography ATP и WTA назвали даты возобновления теннисного сезона
Главный приз Лиги чемпионов по мини-футболу "Финал четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу перенесен из Минска в Барселону
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с активом Гродненской области Лукашенко посетил Гродно: о чем Президент говорил с активом области и зачем поехал на "Гродно Азот"
В Беларуси выздоровели и выписаны 32 735 пациентов с COVID-19
Сергеенко посетил промышленные предприятия и соцобъекты Бобруйска
Как Белагропромбанк заботится о своих клиентах и помогает медикам
Топ-новости
Картина дня: кредитные каникулы, полеты в Брюссель и как пройдет "Славянский базар"
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 18-22 июня
Сумма межбюджетных расчетов Беларуси и России по нефти будет определена по итогам 2020 года - Мезенцев
BIB-KASSA - POS-терминал, кассовый аппарат и модуль СКО в одном устройстве
Онлайн-конференция о вступительной кампании - 2020 пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
"Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля
ICO для банков: чего ждать от эксперимента по выпуску токенов
Первые в Беларуси: регистрация в Parimatch стала еще проще и занимает менее 5 минут
Минздрав опубликовал рекомендации по профилактике COVID-19 в санаторно-курортных организациях
Жара и грозы ожидаются в Беларуси 18 июня
Правительство ожидает принятия указа о 5-процентной рентабельности застройщиков в ближайшее время
Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией
Футболисты сборных Беларуси и Грузии сыграют 8 октября в Тбилиси в полуфинале Лиги наций
Белорусские банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около Br2 млрд
В Беларуси пациенты с COVID-19 будут получать бесплатные лекарства
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.