Команда Европы выиграла смешанную эстафету в матче с легкоатлетами США

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершился легкоатлетический матч между командами Европы и США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном виде соревновательной программы - смешанной эстафете - европейцы вырвали победу на последних метрах дистанции, показав результат 3 мин. 21,13 сек.

Таким образом по итогам 37 видов сборная Европы набрала 724,5 очка, в активе спортсменов США 601,5 балла.

Первый в истории легкоатлетический матч Европы и США проходил на минском стадионе "Динамо" 9-10 сентября. В нем приняли участие более 300 легкоатлетов. В составе европейской команды было 14 белорусских спортсменов. Они внесли немалый вклад в общую победу. В частности, лучшими в своих видах оказались Максим Недосеков (прыжки в высоту) и Анастасия Мирночик-Иванова (прыжки в длину). Вторые места заняли Анна Малыщик (метание молота) и Татьяна Холодович (метание копья).

В конце сентября лучшие легкоатлеты планеты стартуют на мировом чемпионате в катарской Дохе.-0-