Команда Германии выиграла четвертое олимпийское золото в санном спорте

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Участники олимпийского турнира по санному спорту сегодня разыграли последний комплект наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победителем командной эстафеты стала сборная Германии, установившая новый рекорд арены - 3 мин. 03,406 сек., серебро у команды Австрии (+0,080 сек.), бронза досталась саночникам Латвии (+0,948 сек.).

В трех предыдущих дисциплинах золото пекинских Игр также брали только немецкие спортсмены: Йоханнес Людвиг и Натали Гайзенбергер выиграли состязания на одиночных санях, а в соревнованиях мужских двоек победу одержал тандем Тобиас Вендль / Тобиас Арльт.-0-