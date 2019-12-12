Команда Гомельской области победила в финале проекта "300 талантов для королевы"

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда из Гомельской области стала победительницей финального этапа проекта "300 талантов для королевы", который завершился сегодня в легкоатлетическом манеже БГУФК, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Юные атлеты набрали в сумме 4199 баллов. Второй стала команда Гродненской области (4010 очков). На третьей позиции разместились спортсмены из Минска (3373 балла). За победу боролись ученики 2-4 классов.
Участие в финальном этапе приняли 300 детей. В 2018 году победу одержали школьники из Гродно.
Проект "300 талантов для королевы" реализуется с 2015 года. Инициирован Белорусской федерацией легкой атлетики совместно с Министерством образования и Министерством спорта и туризма, а также Республиканским центром физического воспитания и спорта учащихся и студентов.-0-