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12 декабря 2019, 18:48

Команда Гомельской области победила в финале проекта "300 талантов для королевы"

Фото БФЛА
Фото БФЛА

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда из Гомельской области стала победительницей финального этапа проекта "300 талантов для королевы", который завершился сегодня в легкоатлетическом манеже БГУФК, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Юные атлеты набрали в сумме 4199 баллов. Второй стала команда Гродненской области (4010 очков). На третьей позиции разместились спортсмены из Минска (3373 балла). За победу боролись ученики 2-4 классов.

Участие в финальном этапе приняли 300 детей. В 2018 году победу одержали школьники из Гродно.

Проект "300 талантов для королевы" реализуется с 2015 года. Инициирован Белорусской федерацией легкой атлетики совместно с Министерством образования и Министерством спорта и туризма, а также Республиканским центром физического воспитания и спорта учащихся и студентов.-0-

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