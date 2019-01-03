Команда "Грифоны" обыграла "Металлург" на старте финального этапа "Золотой шайбы"

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Грифоны" победила жлобинский "Металлург" со счетом 12:3 на старте финального этапа "Золотой шайбы" в дивизионе А в старшей возрастной группе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прошлогодние призеры турнира уверенно провели стартовые минуты встречи на малой площадке "Чижовка-Арены". Минчане сумели уже в первые 20 минут отправить шесть шайб в ворота оппонентов из Гомельской области. Ребята обеих команд в следующие два периода игры старались демонстрировать хорошее катание и допускать меньше ошибок в защите. В составе "Грифонов" голевым дублем и одной результативной передачей отметился Николай Лукашенко.

После завершения матча наставник "Грифонов" Дмитрий Басков отметил заряженность на борьбу своих ребят, но и отдал должное соперникам, которые после неудачного старта игры смогли навязать борьбу.

Результаты матчей первого тура финального этапа: "Принеманские Ястребы" (Гродненская область) - "Шахтер" (Минская область) - 3:2, "Сокол" (Могилевская область) - "Партизан" (Минск) - 9:6, "Северная столица" (Витебская область) - "Атлант" (Брестская область) - 2:10.

Во втором туре 4 января сыграют в группе А: "Металлург" - "Принеманские Ястребы", "Грифоны" - "Шахтер"; в группе Б: "Партизан" - "Атлант", "Северная Столица" - "Сокол". 7 января состоится финал "Золотой шайбы", в котором сыграют победители двух групп.

Юные игроки, помимо важных матчей, примут участие в мастер-классе, который 6 января проведут известные игроки Дайнюс Зубрус, Андрей Николишин, Дмитрий Христич, Иван Новосельцев. Также ребята посетят матчи XV Рождественского турнира на приз Президента Беларуси среди любителей, игры минского "Динамо" в чемпионате КХЛ с питерским СКА (4 января) и московским ЦСКА (6 января), а также музей истории Великой Отечественной войны.-0-

Фото Андрея Покумейко