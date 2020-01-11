Команда Ильи Корзуна лидирует в турнире по хоккею 3х3 после второго игрового дня юношеских Игр-2020

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Ильи Корзуна лидирует в турнире по хоккею 3х3 после второго игрового дня турнира на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В турнире на Vaudoise Arena команда в зеленых джерси, в которой играет белорус Илья Корзун, обыграла команды "Коричневых" – 8:6 и "Красных" – 9:8. Что касается остальных команд с белорусами в составе, то дружина "Черных", за которых выступает Даниил Карпович, сначала уступила "Красным" – 9:12, а затем взяла верх над "Синими" – 14:8. "Оранжевые", ворота которых защищает Ян Шостак разгромили "Синих" – 12:1 и уступили "Желтым" Андрея Мурашко – 4:9. Таким образом, "солнечные" взяли реванш за поражение от "Серых" – 8:11.

Согласно правилам хоккейного турнира, на III зимних юношеских Олимпийских играх матчи проходят в формате 3х3. Каждый матч длится на одной из сторон хоккейной площадки по 16 минут. В споре за медали участвуют 8 команд, в них играют по 13 спортсменов из разных стран. В том числе и четыре белоруса, попавшие в разные сборные, которые названы по цвету хоккейных свитеров. Четыре лучшие команды по итогам предварительного раунда соревнований продолжат борьбу в полуфиналах, они состоятся 14 января. Решающая стадия ледовых баталий - 15 января.

III зимние юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января в Лозанне (Швейцария). В соревнованиях принимают участие 1880 юношей и девушек из более чем 70 стран. Они сражаются за медали в биатлоне, бобслее, керлинге, хоккее с шайбой 3х3, санном спорте, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, скелетоне, фристайле, горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжных гонках, ски-альпинизме, лыжном двоеборье и сноубординге. Белорусские спортсмены представлены в пяти видах соревновательной программы.-0-