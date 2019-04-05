Команда из Гродно победила в финальном этапе детско-юношеской волейбольной лиги

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Гродненской ОСДЮШОР им А.Н. Сапеги заняла первое место в финальном этапе детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой", который завершился сегодня в Бобруйске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Состязания проводились среди мальчиков 2007 года рождения. Гродненская команда уверено обыграла всех трех соперников с отрывом в три балла. На вторую ступень пьедестала почета поднялись волейболисты ДЮСШ №4 из Бобруйска. Бронзовую награду завоевали спортсмены из СДЮШОР ВК "Минск-1".

Следующие чемпионы детско-юношеской волейбольной лиги определятся 9-10 апреля в Гродно (девочки 2003 года рождения) и Поставах (мальчики 2004 года рождения).

Организаторами детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" выступают Белорусская федерация волейбола, Президентский спортивный клуб и Министерство спорта и туризма Беларуси.-0-