Команда из Минска победила в первом этапе волейбольной лиги "Мяч над сеткой"

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда СДЮШОР ВК "Минск" выиграла первый этап детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" среди юношей 2006 года рождения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В однокруговом турнире участвовали команды из Шумилино, Гродно, Орши и Минска. Спортсмены из СДЮШОР ВК "Минск" выиграли все три матча и одержали победу. Следом, с пятью очками, завершил старт коллектив СДЮШОР г.Шумилино. Третья позиция итогового протокола осталась за представителями Гродненской СДЮШОР им.Сапеги.

Организаторами турнира "Мяч над сеткой" выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация волейбола.

Состязания проводятся ежегодно среди мальчиков и девочек младших возрастов. Благодаря турниру путевку в большой спорт получили многие известные ныне волейболисты, выступающие в различных командах.-0-