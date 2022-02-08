Команда Канады победила американок на женском хоккейном турнире ОИ в Пекине

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Канадские хоккеистки переиграли американок с результатом 4:2 на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке двух главных фаворитов женского турнира канадки вышли вперед за 6 минут до окончания первого периода, а в середине второй двадцатиминутки лидировали уже американки - 2:1. Однако затем канадские спортсменки снова взяли бразды правления в свои руки и ко второму перерыву трижды поразили ворота американской команды. В заключительном периоде результат 4:2 в пользу канадок не изменился. Эта встреча стала повторением финала Олимпиады-2018, когда золото добыла сборная США, выиграв у своих извечных соперниц с минимальным перевесом в счете - 3:2. В последнем матче предварительной группы А обладательницы бронзовых медалей предыдущих Игр хоккеистки сборной Финляндии сыграют с россиянками. Четыре года назад в Пхенчхане в игре за 3-е место финки победили российских спортсменок со счетом 3:2. Положение команд: Канада - 12 очков (4 матча), США - 9 (4), Россия - 3 (3), Швейцария - 3 (4), Финляндия - 0 (3).

Также сегодня завершатся соревнования в квинтете В. Японские хоккеистки встретятся со сборной Чехии, а шведки сыграют с датчанками. Положение команд: Япония - 7 очков (3 матча), Чехия - 6 (3), Китай - 5 (4), Швеция - 3 (3), Дания - 3 (3).

Все команды группы А выйдут в четвертьфинал вне зависимости от результатов. Компанию на этой стадии им составят три лучшие сборные из квинтета B. Встречи 1/4 финала запланированы на 11 и 12 февраля. Полуфинальные игры состоятся 14 февраля, матч за 3-е место пройдет 16 февраля, главный финал за олимпийское золото состоится 17 февраля.-0-