Команда Казахстана разгромила финнов на чемпионате Европы по мини-футболу

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Казахстана одержала первую победу на чемпионате Европы по мини-футболу, который проходит в Нидерландах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Гронингене в матче 2-го тура предварительной группы В казахстанская команда дважды уступала сборной Финляндии - 0:1 и 1:2, но в итоге добилась волевой виктории с крупным счетом 6:2. На старте турнира дружина Казахстана разошлась миром со словенцами (4:4). Во второй игровой день Словения снова сыграла вничью, на этот раз с Италией - 2:2. У итальянцев это также вторая ничья, до этого они разделили очки с финнами (3:3). Положение команд после двух туров: Казахстан - 4 очка, Словения - 2, Италия - 2, Финляндия - 1.

Ранее действующие чемпионы континента португальцы одержали вторую победу подряд, разгромив в Амстердаме хозяев турнира голландцев со счетом 4:1. В первом туре соревнований в группе А португальская дружина была сильнее сербов (4:2). Сборная Украины после стартового поражения от Нидерландов (2:3) не оставила шансов на успех команде Сербии - 6:1. Положение команд: Португалия - 6, Украина - 3, Нидерланды - 3, Сербия - 0. Команда Сербии пробилась в финальную стадию, дважды обыграв в плей-офф сборную Беларуси - 3:1 и 3:2.

Сегодня встречи второго тура пройдут в квартете С. Сборная России встретится с командой Хорватии. На старте турнира оба соперника добились побед - россияне не оставили шансов на успех словакам - 7:1, а хорваты переиграли поляков - 3:1. В другом сегодняшнем матче будут соперничать сборные Польши и Словакии.

В группе D очередные поединки состоятся завтра. Дебютант континентального первенства команда Грузии, которая в первой игре сенсационно обыграла азербайджанцев (3:2), встретится с футболистами Боснии и Герцеговины. Одни из главных фаворитов турнира испанцы будут соперничать со сборной Азербайджана. На старте соревнований команда Испании без особых проблем обыграла боснийцев - 5:1.

Предварительный этап 12-го чемпионата Европы по мини-футболу завершится 29 января. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Матчи 1/4 финала пройдут 31 января и 1 февраля, полуфиналы намечены на 4 февраля, финальный матч и встреча за бронзу состоятся 6 февраля.

На предыдущем континентальном первенстве, проходившем в 2018 году в Словении, свой первый в истории чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победившая в решающем поединке команду Испании со счетом 3:2. В матче за бронзовые медали россияне взяли верх над сборной Казахстана - 1:0. Чаще всех чемпионом Европы становились испанцы, у которых семь титулов. Две виктории у итальянцев, по разу побеждали команды России и Португалии.-0-