22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "МАЗ-СПОРТавто" отправилась на ралли-рейд "Шелковый путь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАЗ.

Белорусская команда провела перевооружение. Впервые на "Шелковом пути" все три ее пилота - Сергей Вязович, Алексей Вишневский и Виталий Мурылев - будут выступать на новейших грузовиках капотной компоновки.

28 июня колонна автотехники команды приедет в Омск. "В ралли-рейде будут участвовать 90 экипажей во всех категориях. Гонка стартует 1 июля из этого второго по величине города Сибири и будет включать в себя десять разнообразных и техничных этапов. Пересекая Сибирь, маршрут ралли поведет караван в Монголию через знаменитую пустыню Гоби к Улан-Батору. Именно там 11 июля состоится торжественный финиш ралли", - рассказали в пресс-службе.

"Общая протяженность гонки составляет 5250 км, из которых 2850 км приходится на спецучастки, представляющие собой сочетание технически сложных и разнообразных трасс с великолепием ландшафтов. От лесов Сибири и Алтайских гор к столице Монголии через пустыню Гоби и бесконечные монгольские степи - международное ралли "Шелковый путь" 2021 года будет совершенно уникальным", - сказано в сообщении.-0-