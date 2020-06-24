Команда "МАЗ-СПОРТавто" планирует выступить 18-22 августа на ралли-рейде "Золото Кагана"

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "МАЗ-СПОРТавто" планирует выступить на ралли-рейде "Золото Кагана", который пройдет 18-22 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель белорусской команды Сергей Вязович.

"Единственное, чего нам сейчас не хватает, это гонок. Мы сосредоточились на сборке новой техники, приведении в порядок автомобилей технического сопровождения. Нам удалось собрать и сейчас мы тестируем второй капотный грузовик МАЗ. Также работаем над обновленной конструкцией третьего капотника, - сказал Сергей Вязович. - Из-за паузы в мире автоспорта мы даже выиграли. Когда старты шли один за одним, команда не успевала поработать над техникой. Теперь же ждем, когда начнутся гонки. 18-22 августа пройдет ралли-рейд "Золото Кагана-2020", надеемся, получится выступить на этих соревнованиях".

Лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" заверил: гонщики чувствуют себя хорошо, все здоровы. По его словам, спортсмены до последнего надеялись выступить на ралли-рейде "Шелковый путь-2020", который планировался 3-11 июля, но из-за пандемии коронавируса был отменен.

Сергей Вязович выразил надежду на то, что в январе 2021 года белорусская команда сможет выступить на "Дакаре". В этом году грузовик "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича занял третье место в генеральной классификации ралли "Дакар-2020".

Гонка "Золото Кагана" планируется в четырехдневном формате и пройдет по территории Астраханской области. Как отмечают организаторы ралли, ветер и 40-градусная жара высушили песок, он стал сыпучим. Барханы выросли в размерах и приобрели африканские очертания и рельеф. С подветренной стороны дюны выпрямились и выглядят как непреступное препятствие, а с наветренной, за гребнем, притаились крутые обрывы с ловушками.-0-