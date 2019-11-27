Команда "МАЗ-СПОРТавто" презентовала спорткары перед ралли "Дакар-2020" в Саудовской Аравии

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "МАЗ-СПОРТавто" презентовала сегодня спорткары перед ралли-рейдом "Дакар-2020", который пройдет 5-17 января 2020 года в Саудовской Аравии, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Вязович

По словам руководителя и пилота команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича, "Дакар" в 2019 году был одним из самых технически сложных для участников. "В этом году мы решили, что участие в "Дакаре-2020" впервые примет капотный МАЗ, который за минувший год положительно зарекомендовал себя в различных ралли-рейдах. На "Шелковом пути" мы большую часть гонки лидировали, но не смогли попасть в призовую тройку. Хочется взять реванш, - сказал он. - За это время мы доработали машину капотной конфигурации. Список изменений можно перечислять долго, но, в частности, автомобиль лучше управляется, развесован, в нем комфортнее находиться".

Как отметил лидер белорусской команды, "МАЗ-СПОРТавто" обновил и технический парк. Например, в "Дакаре-2020" будет новый автодом для более комфортных условий отдыха, также машина Алексея Вишневского оборудована автоматической коробкой передач. "Мы не стоим на месте, после каждой гонки машины дорабатываются. Готовы завоевывать лидирующие позиции", - добавил Сергей Вязович.

На ралли выступят три белорусских экипажа. Лидер команды Сергей Вязович поедет на капотном МАЗе вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Антоном Запорощенко. Пилот Александр Василевский отправится в путь со штурманом Дмитрием Вихренко и механиком Виталием Мурылевым. Еще один экипаж поведет Алексей Вишневский, которому составят компанию штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.

Главный ралли-рейд планеты "Дакар-2020" стартует 5 января в Джидде и завершится 17 января в Киддии, недалеко от Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. Общая протяженность маршрута составит свыше 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на спецучастки. По пути гонщикам будут встречаться песчаные трассы и участки с дюнами, ожидаются опасные каменистые отрезки.

На гонку заявлен 351 боевой экипаж: 170 мотоциклов и квадроциклов, 134 автомобиля и багги, 47 грузовиков.

В 2019 году два белорусских экипажа "МАЗ-СПОРТавто" завершили ралли-рейд в Перу в первой десятке лучших. Сергей Вязович занял шестое место, Александр Василевский стал восьмым. На 11-й строке итогового протокола завершил гонку Алексей Вишневский.

Первое место занял российский экипаж КамАЗа Эдуарда Николаева.-0-

Фото Егора Павлющика