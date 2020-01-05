Команда "МАЗ-СПОРТавто" стартует в ралли-рейде "Дакар-2020" в Саудовской Аравии

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "МАЗ-СПОРТавто" стартует в ралли-рейде "Дакар-2020", который впервые проходит по территории Саудовской Аравии. Такая информация размещена на сайте Минского автомобильного завода, сообщает БЕЛТА.

На самый престижный марафон мира белорусы привезли капотный МАЗ. На ралли-рейд выставлены три белорусских экипажа под номерами 503, 508 и 528. Ранее команда благополучно прошла технические и административные проверки. До начала гонки автомобили находятся в закрытом парке.

"Борьба будет острой с первого же спецучастка, который вобрал в себя все привычные для ралли-рейда испытания. Гонщикам предстоит взбираться на дюны, пересекать высохшие русла рек, гонять по каньонам и постараться не заблудиться на пересеченной местности. Боевыми будут два отрезка на 86-м км и 213-м км из Джедды в Эль-Ваджх", - рассказали в "МАЗ-СПОРТавто".

"Все знают, что мы умеем побеждать и являемся серьезной угрозой для соперников. Наша цель - оказаться в числе лучших", - отметили в команде.

Ралли-рейд "Дакар-2020" завершится 17 января в Киддии. Гонщикам предстоит преодолеть около 8 тыс. км, в том числе 5 тыс. км спецучастков. В марафоне принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 будут бороться за пьедестал в классе грузовиков.-0-