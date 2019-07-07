7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "МАЗ-СПОРТавто" выиграла первый этап ралли "Шелковый путь", маршрут которого проходит по территории России, Монголии и Китая. Такая информация размещена на сайте ралли, сообщает БЕЛТА.

Первый этап прошел на маршруте Иркутск - Байкальск. Среди гоночных грузовиков капотной компоновки лучшее время показала белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто". За рулем машины был капитан Сергей Вязович.

"Конечно, классный участок, но здесь в лесу очень скользко - вся езда, в принципе, на технику управления автомобилем. Опасно достаточно - мы встретили много багги и внедорожников, стоящих с оторванными колесами и подвесками. А глинистые участки, особенно на спусках, были нереально скользкими, - рассказал Сергей Вязович. - Мы старались держать высокий темп. У нас в целом все сложилось хорошо, мы получили удовольствие".

Вторым на этом участке стал пилот команды "КАМАЗ-мастер" Антон Шибалов. Он проиграл Сергею Вязовичу 56 секунд. Третье место занял белорус Алексей Вишневский, который отстал на трассе на две минуты от лидера команды.

МАЗ Александра Василевского финишировал девятым - с отставанием почти в 5 минут.

Второй этап пройдет 8 июля по маршруту Байкальск - Улан-Удэ. Протяженность его составит 409 км.

Как сообщалось, команда "МАЗ-СПОРТавто" в конце июня отправилась на международный ралли-рейд "Шелковый путь". Спортивные грузовики МАЗ до начала гонки участвовали в роуд-шоу по российским городам. Ралли стартовало в Иркутске. Финишируют участники в китайском Дуньхуане. Гонщиков ожидают скоростные участки в Восточной Сибири, монгольские степи, китайские равнины и песчаные отрезки с дюнами в пустыне Гоби. Маршрут превышает 5 тыс. км, из которых половина придется на спецучастки.

Беларусь выставила три экипажа. Гонка станет для белорусов генеральным испытанием перед ралли-рейдом "Дакар": планируется повысить навыки экипажей и обкатать технику, протестировать многие ноу-хау.-0-

Фото "МАЗ-СПОРТавто" и организаторов ралли