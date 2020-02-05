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05 февраля 2020, 16:49

Команда "Минск-1" шестой раз подряд выиграла чемпионат Беларуси по индорхоккею

Фото Белорусской федерации хоккея на траве
Фото Белорусской федерации хоккея на траве

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая команда ХК "Минск" шестой раз подряд выиграла чемпионат Беларуси по индорхоккею, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

Состязания проводились в три круга. ХК "Минск-1" выиграл все матчи, кроме принципиальной встречи против брестского "Строителя", которая завершилась со счетом 2:2. Таким образом, столичная дружина набрала 52 очка. Именитая команда из города над Бугом выиграла серебро, записав на свой счет 46 пунктов. Замкнули тройку сильнейших представители второй дружины ХК "Минск" - 34 балла.

Лучшим игроком турнира признан Вадим Бондарчук (сборная Гомельской области), лучшим вратарем - Роман Витко (СК "Строитель"). Лучший бомбардир - Иван Лях (ХК "Минск-1"). Лучшим судьей чемпионата была выбрана Елена Озерская.

Белорусской федерации хоккея на траве
Белорусской федерации хоккея на траве

Теперь чемпионов Беларуси ожидает Кубок клубных команд Европы, который 14-16 февраля пройдет в Познани. Минчане попали в группу А, в которой их соперниками будут шведский "Партил", познаньский "Грюнвальд" и "Динамо-Строитель" из Екатеринбурга. В квартете В встретятся бельгийский "Роял Вайт Стар", "Дер Алстер" из Германии, австрийский "Арминен" и испанский "Комплитенс".-0-

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