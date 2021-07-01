Команда Минска выиграла Кубок Беларуси в комбинированной эстафете комплексным плаванием

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Минска выиграла Кубок Беларуси в комбинированной эстафете 4х100 м комплексным плаванием. Соревнования проходят в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победители (Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова и Анастасия Коряковская) показали итоговый результат 3 мин. 50,38 сек. Второе место у Гродненской области, за которую выступали Виктория Хромина, Игорь Барановский, Анастасия Васкевич и Руслан Скоморошко, - 4 мин. 5,49 сек. Третье место осталось за сборной Брестской области (Денис Сельчук, Роман Тагиев, Ева Андросюк и Анастасия Шкурдай) - 4 мин. 8,25 сек.

Команда Минска, за которую выступали Константин Курочкин, Алексей Рылько, Арсений Боржаков и Виктор Красочко, оставила за собой почетный трофей и на дистанции 4х200 м вольным стилем. Столичные атлеты продемонстрировали итоговый результат 7 мин. 36,99 сек. Второе место заняли представители Гомельской области (Евгений Цуркин, Илья Ковалев, Антон Кнышев, Дмитрий Кухаренко) - 7 мин 40,91 сек. Бронзовые награды у дружины Минской области (Сергей Марков, Артем Долматович, Евгений Бусов и Никита Стефанович) - 7 мин. 45,23 сек.

Накануне столичным спортсменам Артему Мачекину, Виктору Стаселовичу, Константину Курочкину и Илье Шимановичу покорился Кубок Беларуси в эстафете 4x100 м вольным стилем среди мужчин - 3 мин. 23,56 сек. Второе место заняли пловцы из Гомельской области (Дмитрий Кухаренко, Илья Ковалев, Евгений Бубенин и Андрей Хурбатов) - 3 мин. 26,65 сек. Бронзовые медали на счету коллектива Могилевской области (Евгений Бокий, Артем Радецкий, Илья Цымбалов и Григорий Пекарский) - 3 мин. 28,20 сек.

Минчанки Оксана Демидова, Оксана Большакова, Анастасия Кулешова и Анастасия Коряковская выиграли Кубок Беларуси в эстафете 4х100 м вольным стилем у женщин. Их итоговое время - 3 мин. 51,89 сек. Вторая позиция у квартета из Гомельской области (Алина Змушко, Евгения Конюшенко, Ольга Хлебина и Анна Северин) - 3 мин. 54,33 сек. Замкнула тройку сильнейших команда Брестской области (Анастасия Шкурдай, Елизавета Лещева, Ева Андросюк, Елизавета Макарова) - 3 мин. 56,34 сек.-0-