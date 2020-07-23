Команда Минска выиграла смешанную эстафету на чемпионате Беларуси по велоспорту на треке

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23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Минска выиграла золотые медали смешанной эстафеты на чемпионате Беларуси по велоспорту на треке, который сегодня стартовал в Мозыре и Наровле, сообщает корреспондент БЕЛТА. Минская дружина, цвета которой защищали Анна Терех, Ангелина Краско, Алина Абраменко, Сергей Попок, Василий Белявский и Сергей Шевченко, опередила соперников из Витебской и Брестской областей. За команду Витебщины выступали Анастасия Киптикова, Полина Пивоварова, Анастасия Баранова, Никита Гайкович, Бронислав Самойлов и Станислав Божков. Брестскую область представляли Таисия Носкович, Дарья Декола, Татьяна Совпель, Евгений Соболь, Денис Мазур, Артур Кириевич. В гонках участвуют спортсмены из всех областей Беларуси и города Минска. В составе команд выступают победители и призеры престижных республиканских и международных состязаний. Завтра, 24 июля, соревнования продолжатся индивидуальными гонками на время. В субботу, 25 июля, у взрослых спортсменов день отдыха. Завершится чемпионат Беларуси групповыми гонками, которые состоятся в воскресенье, 26 июля.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!