Команда Минской области победила на молодежном чемпионате Беларуси по греко-римской борьбе

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атлеты из Минской области, набрав 91 очко, опередили соперников из Минска (80) и Гродненской области (75) в командном зачете молодежного чемпионата Беларуси по греко-римской борьбе, который завершился в столице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В личном первенстве победами отметились сразу четверо "классиков" из Минской области: Александр Негода (63 кг, Борисов), Александр Леончик (67 кг, Минский район), Андрей Самец (72 кг, Березино) и Павел Глинчук (97 кг, Молодечно).

Два золота на счету борцов из Витебской области. Дмитрий Радевич из Глубокого первенствовал в категории 55 кг, а Павел Рудаков из Витебска оставил за собой награду за 1-е место в категории 130 кг. Кроме того, виктории праздновали Глеб Макаренко (60 кг, Гомель), Никита Казаков (77 кг, Могилев) и Илья Лавренович (87 кг, Гродно).

Ранее завершилось первенство страны среди молодежи по женской борьбе. В этом виде программы не было равных спортсменкам из Могилевской области, которые набрали 225 баллов. Занявшие 2-е место в командном зачете спортсменки из Гомельской области заработали 143 очка. У дружины из Гродненской области, ставшей третьей, - 134 пункта.

В своих весовых категориях чемпионками стали могилевчанки Наталья Варакина (50 кг), Александра Кислякова (53 кг) и Кристина Здункевич (59 кг), бобруйчанки Виктория Волк (55 кг) и Евгения Андрейчикова (65 кг). Два золота у минчанок Анны Маслаковой (72 кг) и Ксении Дзибук (76 кг). В остальных весовых категориях победительницами стали Анна Вагер (57 кг) из Витебской области, Татьяна Павлова (62 кг) из Минской области и Наталья Бельская (68 кг) из Гомельской области.

По итогам прошедшего первенства будет сформирована сборная для участия в Играх стран СНГ в Казани. Эти мультиспортивные соревнования среди спортсменов до 23 лет должны были пройти в августе, но из-за пандемии коронавируса перенесены на октябрь.

Напомним, в связи с продолжающейся пандемией коронавируса исполком Международной федерации борьбы отменил также чемпионат Европы среди юношей, который должен был пройти 5-11 октября в Польше, и континентальный форум среди юниоров, намеченный на 19-25 октября в Северной Македонии.

Дальнейшее обсуждение календаря текущего года состоится в сентябре. Пока не приняты решения в отношении планетарных форумов среди молодежи и юниоров, а также чемпионата мира среди взрослых, намеченного на декабрь.-0-