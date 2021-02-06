6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Минской области стала сильнейшей на чемпионате Беларуси по греко-римской борьбе. Представители этого региона страны первенствовали в командном зачете турнира, который сегодня завершился в столичном Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победители набрали 94 очка, первенствовав в пяти весовых категориях. Золотые медали турнира выиграли представители Минского района Александр Леончик (67 кг), Антон Коробов (72 кг), Георгий Чугошвили (130 кг), Виктор Сосуновский (77 кг) и Кирилл Маскевич (87 кг) из Борисова.

Второе место у дружины Гродненской области (82 очка). В ее рядах победы праздновали спортсмены из областного центра Сослан Дауров (63 кг), Радик Кулиев (82 кг) и атлет из Новогрудка Александр Грабовик (97 кг). Замкнули тройку сильнейших "греко-римляне" Минска, заработавшие 69 очков, однако оставшиеся без золота чемпионата. Еще две награды высшей пробы выиграли Артем Кацер из Витебской области (55 кг) и гомельчанин Глеб Макаренко (60 кг).

Турнир в столичном Дворце спорта стал этапом отбора на предстоящие в нынешнем сезоне международные старты. В том числе и на квалификационные старты к Играм в Токио.

Игры XXXII Олимпиады в Токио планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год. На этих стартах будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.-0-