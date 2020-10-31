31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Могилевской области первенствовала в командном зачете чемпионата Беларуси по кроссу, который завершился в Коробчицах (Гродненский район), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмены из Приднепровского региона заработали 36 очков, опередив дружины Гродненской области (33 очка) и Минска (28).

В состязаниях на 1,5 км дистанции у мужчин победу одержал Артем Калачев (Гродненская область – Минск) – 4 мин. 11 сек. Второе место занял брестчанин Павел Небыт – 4 мин. 13 сек. Гомельчанин Вадим Старостенко с результатом 4 мин. 14 сек. замкнул тройку сильнейших.

У женщин на данной дистанции не было равных Екатерине Корнеенко (Минская-Могилевская области) – 4 мин. 41 сек. Второе место заняла могилевчанка Илона Иванова – 4 мин. 50 сек. Третья позиция в итоговом протоколе у гродненской бегуньи Виктории Кушнир – 4 мин. 54 сек.

На дистанции 8 км у мужчин золото выиграл Сергей Платонов из комнады Могилевской области – 25 мин. 03 сек. Серебро оставил за собой минчанин Сергей Кравченя – 25 мин. 07сек. Брестчанин Павел Михнюк стал обладателем бронзы – 25 мин. 07 сек.

В стартах на 6 км у женщин первенствовала могилевчанка Нина Савина – 20 мин. 29 сек. Серебряная награда досталась Екатерине Корнеенко (Минская -Могилевская области) – 21 мин. 01 сек. Гродненка Людмила Ляхович выиграла бронзу – 21 мин. 21 сек.

По итогам соревнований нашли своих обладателей призы лучшим спортсменам турнира. Они были вручены Сергею Платонову и Екатерине Корнеенко соотвественно. -0-