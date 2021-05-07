Команда Могилевской области первенствовала в состязаниях на Кубок Беларуси по кроссу

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Могилевской области первенствовали в состязаниях на Кубок Беларуси по кроссу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Согласно регламенту турнира, победила дружина, которая набрала меньше очков. На счету триумфаторов состязаний шесть пунктов. Второе место заняли представители Гродненской области - 8 очков. Замкнули тройку сильнейших кроссмены Минска - 9 очков.

У мужчин в беге на 5 км победу праздновал Вячеслав Скудный из Могилевской области, итоговое время которого 14 мин. 45,7 сек. Вторым прибежал на финиш его земляк Сергей Платонов - 14 мин. 45,8 сек. Третье место занял Сергей Кравченя из Минска - 14 мин. 56,0 сек.

В аналогичной дисциплине у женщин первое место заняла минчанка Ольга Немогай - 17 мин. 22,2 сек. второе место на счету спортсменки из Могилевской области Татьяны Шабановой - 17 мин. 31,5 сек. Третья ступень пьедестала осталась за еще одной столичной спортсменкой Светланой Санько - 17 мин. 39,4 сек.

В рамках Кубка Беларуси по кроссу прошли республиканские соревнования по эстафетному бегу памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Александра Киценко.

В забеге 4х800 м среди спортсменов младшей возрастной группы первенствовали представители Брестской области (Екатерина Масюк, Кирилл Семенчук, Ангелина Равич и Даниил Черняк). Их время на финише - 7 мин. 50,3 сек. Второе место у дружины Гродненской области (Вероника Алексейчик, Дмитрий Новик, Екатерина Кирпиченок и Антон Носович) - 7 мин. 55,9 сек. Бронзовая медаль у коллектива Гомельской области (Анна Шпак, Артем Флерко, Мария Мокша и Николай Казак) - 8 мин. 02,0 сек.

В аналогичном забеге спортсменов старшей возрастной группы победила дружина Могилевской области (Татьяна Шабанова, Сергей Платонов, Илона Великанович и Сергей Карпов) - 7 мин. 29,2 сек. Второе место у команды Гродненской области (Полина Киберева, Александр Главницкий, Виктория Кушнир и Артем Калачев) - 7 мин. 32,9 сек. Третье место заняла еще одна команда из Могилевской области (Дарья Солодкая, Егор Данилов, Анастасия Полуян и Дмитрий Савин) - 7 мин. 47,3 сек.

По традиции после завершения турнира Белорусская федерация легкой атлетики отметила лучших спортсменов турнира. В этом году ими стали Ольга Немогай и Вячеслав Скудный.-0-

Фото БФЛА