Команда МТЗ-ЮХЛ обыграла юношескую сборную Беларуси в матче Кубка Президентского спортивного клуба

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда МТЗ - юниорской лиги обыграла сборную Беларуси (U-17) в матче второго игрового дня международного турнира по хоккею с шайбой среди юношей "Кубок Президентского спортивного клуба". Счет встречи, проходившей в "Чижовка-Арене", - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу подопечных Андрея Ращинского, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала обе белорусские дружины действовали на встречных курсах. У хоккеистов обеих команд хватало возможностей огорчить друг друга, однако их подводила неточность в завершающей стадии атак. До перерыва счет так и не изменился.

Во втором периоде активный хоккей продолжился. К сожалению, игроки обеих дружин слишком часто нарушали правила. Но если команда U-17 свои шансы не использовала, то сборная клубов МТЗ - юниорской лиги своего не упустила. На 32-й минуте при игре 5 на 3 отличился Александр Яценко, которому ассистировал Арсений Марченко. На 34-й минуте преимущество своей дружины, игравшей в большинстве, приумножил Иван Рудяк.

В третьем периоде команды также демонстрировали атакующую игру. Постепенно игроки команды U-17 захватили преимущество. Представители дружины МТЗ-ЮХЛ действовали вторым номером, грамотно отбивая атаки соперников. Привычная в таких случаях смена вратаря на шестого полевого игрока принесла плоды. За минуту 14 секунд хоккеисты U-17 сократили разницу в счете. Отличился Иван Жилюк. Он в итоге был признан лучшим игроком матча в своей команде. У победителей приз достался вратарю Кириллу Курневскому, который не раз выручал свою команду по ходу принципиального поединка.

В еще одном матче дня сборная России (U-16) не оставила шансов соперникам из Казахстана - 8:0 (3:0, 4:0, 1:0).

Кубок Президентского спортивного клуба является первым международным турниром по хоккею, проводимым в Беларуси на традиционной основе. Победителями за историю турнира становились сборные России (9 раз), Беларуси (3 раза) и Латвии (1 раз). В свое время он начинался на крытом катке в парке Горького, а сейчас проходит на современной арене, которая принимала матчи чемпионата мира 2014 года.

Организаторами турнира по хоккею с шайбой среди юниорских сборных команд "Кубок Президентского спортивного клуба" выступают государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма, культурно-спортивное учреждение "Чижовка-Арена", Минский городской исполнительный комитет, Федерация хоккея Беларуси.-0-