Команда МТЗ-ЮХЛ уступила юношеской сборной Казахстана в матче Кубка Президентского спортивного клуба

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда МТЗ - юниорской лиги уступила сборной Казахстана (U-17) в матче третьего игрового дня международного турнира по хоккею с шайбой среди юношей "Кубок Президентского спортивного клуба". Счет встречи, проходившей в "Чижовка-Арене", - 4:5 (1:0, 1:3, 2:2) не в пользу подопечных Андрея Ращинского, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первые минуты стартового периода встречи прошли с преимуществом казахстанской дружины. Но команда МТЗ-ЮХЛ выровняла ситуацию и даже сумела повести в счете.

За минуту до конца первого периода Святослав Засадский реализовал большинство своей команды, эффектным броском поразив девятку ворот соперников из Казахстана.

Вторая треть поединка началась для команды МТЗ-ЮХЛ весьма оптимистично. Эффектный сольный проход Матвея Вакулина завершился вторым голом в ворота команды Казахстана. Однако эта шайба подействовала на проигрывающую дружину мобилизующе. Они заиграли агрессивнее и смогли перевернуть ход матча, дважды огорчив голкипера команды Андрея Ращинского. Сначала Даниил Свинтальский сравнял счет, а затем Никита Ситников вывел казахстанцев вперед.

В третьем периоде белорусы пошли в активный прессинг, активно атакуя оборонительные порядки гостей из Казахстана, которые сделали ставку на игру от обороны, грамотно встречая соперников на своей синей линии.

Такая тактика сработала, и Адиль Бейсембаев с Артуром Гроссом увеличили преимущество своей команды, использовав ошибки защитников конкурентов. Попытки сборной МТЗ - юниорской лиги изменить ситуацию привели к голу Максима Лисичкина, по-хозяйски расположившегося на пятаке у ворот сборной Казахстана.

Белорусы доигрывали матч в большинстве. Расставились в зоне и сократили отставание до минимума силами Константина Бирюкова, ставшего лучшим игроком матча в составе дружины МТЗ-ЮХЛ.

Кубок Президентского спортивного клуба - первый международный турнир по хоккею, проводимый в Беларуси на традиционной основе. Победителями за историю турнира становились сборные России (9 раз), Беларуси (3 раза) и Латвии (1 раз). В свое время он начинался на крытом катке в парке Горького, а сейчас проходит на современной арене, которая принимала матчи чемпионата мира 2014 года.

Организаторами турнира по хоккею с шайбой среди юниорских сборных команд "Кубок Президентского спортивного клуба" выступают государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма, культурно-спортивное учреждение "Чижовка-Арена", Минский городской исполнительный комитет и Федерация хоккея Беларуси.-0-