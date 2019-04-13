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Команда МВД Беларуси стала чемпионом XIII Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии в Москве

Спорт 13.04.2019 | 22:32
Фото МВД Беларуси
Фото МВД Беларуси

13 апреля, Минск /Светлана Сухарко. БЕЛТА/. Команда МВД Беларуси стала чемпионом XIII Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, посвященного памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Соревнования проводились на базе Дворца спорта "Динамо" в Крылатском в Москве, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела служебной подготовки управления профессиональной подготовки Главного управления кадров Министерства внутренних дел Беларуси полковник милиции Виктор Янчукович.

"Беларусь традиционно участвует в этом турнире. Ранее команда МВД Беларуси добивалась бронзовых результатов. В прошлом году мы были серебряными призерами, а в этом стали чемпионами. Пока единственный раз в истории турнира. До этого 11 раз чемпионом становились представители России, один раз сборная полиции Японии", - рассказал Виктор Янчукович.

В турнире приняли участие 14 команд из 7 стран: Австрии, Беларуси, Греции, Литвы, России, Чехии и Японии. "В первой встрече мы обыграли сборную полиции Литвы, во второй - выиграли у сборной полиции Греции, затем - у сборной полиции Японии за выход в финал. В финале мы встретились с интернациональной сборной полицейской ассоциации России (IPA)", - отметил начальник отдела.

Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга проводится с 2007 года. Турнир вошел в число ключевых спортивных мероприятий для полицейских, военнослужащих и спасателей из многих стран. По регламенту соревнований участники должны быть старше 30 лет и являться действующими сотрудниками или военнослужащими.

Организаторами турнира выступают Европейский союз дзюдо, Международный фонд дзюдо, Национальный союз ветеранов дзюдо, Федерация дзюдо России и "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России). Соревнования проводятся при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Целями турнира являются развитие сотрудничества между силовыми структурами разных стран, патриотическое воспитание подрастающего поколения, совершенствование физической подготовки участников, популяризация дзюдо и здорового образа жизни. В состав оргкомитета турнира входят руководители министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка Российской Федерации. Председателем оргкомитета является первый вице-президент Федерации дзюдо России Аркадий Ротенберг.

Ежегодно в рамках турнира реализуется благотворительная программа "Мы помним" по оказанию адресной помощи семьям сотрудников силовых структур и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. На торжественной церемонии открытия турнира ключи от новых автомобилей вручаются родным и близким героев. Кроме того, каждая семья также получает памятный сертификат и скульптурную композицию "Мы помним". С 2007 года оргкомитету удалось материально поддержать семьи более 600 погибших героев, многие из которых были награждены государственными наградами, в том числе золотой звездой Героя России. В 2019 году оргкомитетом принято решение о включении в благотворительную программу "Мы помним" номинации, в которой будет оказываться адресная помощь семьям журналистов, погибших при исполнении профессионального долга в "горячих" точках.

Как и в прошлом году соревновательный день начался с возложения венков к памятнику "Благодарная Россия – солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга" на Трубной площади в Москве, который олицетворяет собой подвиг сотрудников силовых структур, пожертвовавших жизнью во имя мира и добра.-0-

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Теги
Беларусь, дзюдо, МВД, Россия, турнир
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