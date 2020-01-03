Команда ОАЭ победила хоккеистов из Китая на Рождественском турнире в Минске

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Объединенных Арабских Эмиратов одержала уверенную победу над хоккеистами из Китая в матче XVI Рождественского любительского турнира на приз Президента Беларуси в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Уже в первом периоде хоккеисты ОАЭ сняли все вопросы о победителе этого поединка, забросив 8 шайб и пропустив всего одну. Итоговый счет - 17:11.
Завтра в предварительной группе В китайская дружина будет соперничать со сборной Балкан. В воскресенье, 5 января, балканцы встретятся с командой ОАЭ.
В группе С в первом сегодняшнем матче украинские хоккеисты оказались сильнее швейцарцев - 4:1.
Сегодня вечером хоккейная команда Президента Беларуси, выступающая в группе А, сыграет со сборной Международной федерации хоккея. В группе D будут соперничать хоккеисты из Германии и сборная Балтии.
Все матчи Рождественского турнира проходят на льду "Чижовка-Арены". Организаторы состязаний - Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-
Фото Андрея Покумейко