Команда ОАЭ в первом матче Рождественского турнира одолела сборную Балкан

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в своем первом матче XV Рождественского турнира среди любителей хоккея добилась победы в группе В над сборной Балкан со счетом 9:5, передает корреспондент БЕЛТА.

В составе победителей вместе с местными игроками выступают хорошо знакомые белорусским болельщикам нападающие Михаил Климин и Сергей Заделенов, которые уехали развивать хоккей в этой арабской стране. Хоккеисты ОАЭ в пятый раз приехали на Рождественский турнир и за годы выступлений в Минске получили бесценный опыт, который смогли воплотить в победу над балканцами. Помогает арабской команде также известный белорусский форвард Артем Сенькевич.

Второй матч в группе В сборная ОАЭ проведет с командой Китая 4 января (13.00) на большой арене "Чижовка-Арены".-0-

Фото Андрея Покумейко