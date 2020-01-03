Команда Президента Беларуси победила сборную IIHF на Рождественском турнире

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Президента Беларуси победила сборную Международной федерации хоккея (IIHF) со счетом 11:3 (2:0, 4:2, 5:1) в стартовом матче XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея, передает корреспондент БЕЛТА.

"Состязания верных рыцарей народной игры" - Лукашенко открыл Рождественский турнир любителей хоккея "В эти новогодние, праздничные дни Минск буквально живет и дышит звездным хоккеем. Нас вновь собрал Рождественский международный турнир любителей хоккея на призы Президента", - заявил Александр Лукашенко.

Матч группы А на большой площадке "Чижовка-арены" получился результативным и зрелищным. С первых минут встречи хоккеисты команды Президента Беларуси захватили преимущество, и голкипер сборной IIHF не раз вступал в игру, отводя угрозу от своих владений. Однако за 8 минут до конца первого периода счет открыл Геннадий Савилов, оформивший хет-трик к концу второй трети поединка. По голевому дублю на счету Александра Лукашенко, записавшего на свой счет и ассистентский балл, а также Дмитрия Мелешко и Максима Слыша. Андрей Глебов и Денис Курдеко забросили по одной шайбе.

Дружина Международной федерации хоккея ответила голами Рауно Парраса, Кристиана ван Гринсвена и Кристиана Хартля.

/Будет дополнено/.-0-