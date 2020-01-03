Команда Президента Беларуси победила сборную IIHF на Рождественском турнире

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Президента Беларуси победила сборную Международной федерации хоккея (IIHF) со счетом 11:3 (2:0, 4:2, 5:1) в стартовом матче XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея, передает корреспондент БЕЛТА.
Матч группы А на большой площадке "Чижовка-Арены" получился результативным и зрелищным. С первых минут встречи хоккеисты команды Президента Беларуси захватили преимущество, и голкипер сборной IIHF не раз вступал в игру, отводя угрозу от своих владений. Однако за 8 минут до конца первого периода счет открыл Геннадий Савилов, оформивший хет-трик к концу второй трети поединка.
По голевому дублю на счету Александра Лукашенко, записавшего на свой счет и ассистентский балл, а также Дмитрия Мелешко и Максима Слыша. Андрей Глебов и Денис Курдеко забросили по одной шайбе.
Дружина Международной федерации хоккея ответила голами Рауно Парраса, Кристиана ван Гринсвена и Кристиана Хартля.
После финальной сирены призы лучшим игрокам встречи - Геннадию Савилову (команда Президента Беларуси) и Рауно Паррасу (сборная IIHF) - вручил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.
По завершении матча команды сделали традиционное фото на память, а любители хоккея, пришедшие поддержать дружины, стали обладателями мягких игрушек.
Во втором поединке предварительной стадии турнира 4 января команда Президента Беларуси сыграет со сборной США.
В первый день Рождественского турнира состоялись еще три матча. Украинская команда выиграла у швейцарцев - 4:1, сборная ОАЭ победила Китай - 17:11. Дружины Германии и Балтии завершили встречу вничью - 7:7.
Наибольшее количество титулов Рождественского турнира любителей хоккея в активе команды Президента Беларуси, которая 12 раз становилась обладателем почетного трофея. Трижды первенствовали на состязаниях в Минске россияне.