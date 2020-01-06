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06 января 2020, 09:19

Команда Президента Беларуси сыграет с хоккеистами ОАЭ в полуфинале Рождественского турнира

Фото из архива
Фото из архива

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси сегодня встретится с командой Объединенных Арабских Эмиратов в полуфинале XVI Рождественского турнира среди любителей в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Эта встреча пройдет на большой площадке "Чижовка-Арены" в 19.00. На первом этапе ледовая дружина главы белорусского государства победила команды Международной федерации хоккея (11:3) и США (9:3). Хоккеисты ОАЭ обыграли соперников из Китая (17:11) и Балкан (13:4).

В первом полуфинальном поединке российские хоккеисты встретятся с командой Финляндии (начало в 13.00; большая площадка). До этого россияне были сильнее команд Балтии (14:5) и Германии (8:1), а финны переиграли хоккеистов Украины (6:1) и Швейцарии (10:0).

Победители полуфинальных баталий 7 января встретятся в финальном поединке за главный приз (19.00), а проигравшие сыграют за 3-е итоговое место (13.00). Обе встречи заключительного игрового дня пройдут на главной площадке "Чижовка-Арены". 

7 января на малой площадке состоятся решающие матчи финального этапа турнира "Золотая шайба" в старшей возрастной группе. Встреча за бронзу начнется в 10.00, а поединок за первое место стартует в 15.00.-0-

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