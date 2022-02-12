Команда Президента обыграла Гродненскую область и вырвалась в лидеры хоккейного турнира

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала очередную победу в матчах XV Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, с большим отрывом обыграв сборную Гродненской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч прошел на льду столичной "Олимпик-Арены". Президентская команда обыграла гостей из Гродно со счетом 8:3 (4:0, 3:2, 1:1).

Хозяева с первых минут начали активный прессинг соперника, осаждая ворота Евгения Титка. Но гродненец сдаваться так просто не хотел. Счет был открыт лишь на 14-й минуте нападающим президентской команды Денисом Курдеко. Через несколько минут лидерство своей дружины закрепил Артем Антоненко, помог ему в этом его отец Олег Антоненко. Гродненцы периодически вырывались в контратаки, но реализовать их так и не смогли. Конец периода ознаменовался шайбами Николая Лукашенко и Ярослава Чуприса.

Вторая треть игры открылась очередной шайбой в ворота Гродненской области. Видимо, это разозлило гостей, и не прошло и 20 секунд, как они забросили ответную шайбу. Автором первого удачного броска в ворота президентской дружины стал Вячеслав Лисичкин.

Этот период гродненцы провели более уверено. Вторую шайбу в ворота хозяев забросил Сергей Олиев. Но в стороне не остались и игроки президентской команды Михаил Грабовский и оформивший дубль Алексей Ефименко. Их точные броски помогли команде удержать преимущество в этом периоде и значительно оторваться по числу заброшенных шайб.

Последний период стартовал с точного броска Андрея Гидревича, поразившего ворота президентской команды. Но связка отца и сына Антоненко через секунды смогла в очередной раз обыграть вратаря гродненцев.

После пяти сыгранных матчей команда Президента в общекомандном зачете занимает первое место с 10 очками. За ней расположились сборные Минской и Брестской областей, у которых соответственно по 8 и 6 очков.-0-

Фото Сергея Шелега